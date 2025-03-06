В Белом доме хотят, чтобы Зеленский убрал некоторых чиновников

В администрации президента США Дональда Трампа считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен убрать чиновников, выступающих против переговоров с РФ. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

В публикации отмечается, что некоторые представители администрации Трампа хотят, чтобы Зеленский «убрал из своего правительства чиновников, которых Белый дом считает враждебно настроенными к переговорам с россиянами».

Также The Telegraph написала о том, что лидеры Евросоюза предупредили Зеленского о необходимости пойти на уступки ради возобновления американских поставок военной помощи и разведывательных данных. По данным издания, был разработан план по восстановлению отношений между Киевом и Вашингтоном. Зеленскому посоветовали прежде всего проявить искреннюю готовность начать мирные переговоры и объяснили, что одного лишь согласия подписать сделку по полезным ископаемым будет уже недостаточно.

Ожидается, что приостановка военной поддержки продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине подтвердили факт встречи сторонников Трампа с оппонентами Зеленского.