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Зеленский анонсировал встречу США — Украина на следующей неделе

Зеленский: на следующей неделе пройдет встреча делегаций США и Украины
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Valentyn Ogirenko/Reuters

На следующей неделе состоится встреча украинской и американской делегаций, сообщил во время саммита ЕС президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

По его словам, будущие переговоры должны быть «содержательными».

Незадолго до этого советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили место и дату для переговоров с Россией.

Уолтц, говоря с журналистами в Белом доме, отметил, что США пересматривают в настоящее время все аспекты своих отношений с Украиной и «сделали шаг назад».

В свою очередь, телеканал CNN 5 марта сообщил, что представители президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с Зеленским. По данным телеканала, в ходе встречи была подчеркнута важность скорейшей стабилизации отношений между Киевом и Вашингтоном.

Ранее в США заявили, что предупреждали Зеленского о последствиях срыва сделки по недрам.

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Переговоры о мире на Украине
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