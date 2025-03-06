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В Кремле заявили, что Россия не станет участником гонки вооружений

Песков: Россия не поддастся на провокацию и не втянется в гонку вооружений
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Алексей Никольский/РИА Новости

Российская Федерация не поддастся на провокацию Польши и не станет участником гонки вооружений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с корреспондентом издания Life Александром Юнашевым.

Песков заверил, что президент России Владимир Путин придумает, что сделать, чтобы страна не втягивалась в гонку вооружений. Представитель Кремля выразил сожаление, что из Польши и Франции звучат конфронтационные милитаристские заявления.

Незадолго до этого премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что России следует совершить тот же шаг, который в свое время сделал СССР. По его словам, РФ должна «проиграть гонку вооружений», которую якобы начала из-за конфликта на Украине. Если Евросоюз примет необходимые меры в обороне, то выиграет в якобы существующей гонке вооружений, заключил Туск.

Также премьер Польши сообщил, что поднимает вопрос об увеличении численности воинского контингента на границе с Россией.

Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон обратился к жителям своей страны со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Он добавил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца.

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