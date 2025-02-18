Политолог оценил последствия попытки Европы «нарастить мускулы»

Евросоюзу нужно «нарастить мускулы» для того, чтобы остаться в высшей лиге мировой политики, однако для этого у него недостаточно экономических возможностей. Об этом газете «Взгляд» рассказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя саммит стран ЕС по Украине.

Эксперт отметил, что у Европы нет такой военной мощности, как у США, Китая и России. При этом Германия, Франция и Британия выступают за милитаризацию и большую независимость от Вашингтона, Южная Европа хочет жить «по старинке», добавил он.

«Но Парижу, Берлину и Лондону будет очень трудно создать такой союз хотя бы потому, что деньги сейчас есть только у Германии. Европа постучит кулаком по столу в претензии на свою субъектность, а затем оставит эту идею. <...> В итоге или произойдет смена элит ведущих европейских стран, или регион самоизолируется», — отметил Рар.

Экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон до этого заявил, что лидеры России и США на переговорах будут обсуждать раздел не только Украины, но и Европы. По мнению Бретона, сейчас наступает один из самых серьезных моментов в истории Европы, который по степени важности можно сравнить с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены.

Ранее в Германии заявили, что Европа осталась за «детским столом» в переговорах по Украине.