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Туск заявил, что Россия должна повторить судьбу СССР в одном вопросе

Премьер Польши Туск: Россия должна проиграть гонку вооружений, как СССР
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия должна «проиграть гонку вооружений», как это произошло с Советским Союзом во времена Холодной войны. Его слова по прибытии на саммит ЕС в Брюссель приводит «Европейская правда».

Он утверждает, что Россия якобы развязала гонку вооружений после начала конфликта на Украине. Если Евросоюз примет необходимые меры в обороне, то выиграет в якобы существующей гонке вооружений.

«Европа должна ответить на этот вызов и эту гонку вооружений и должна выиграть. Я убежден, что Россия проиграет гонку вооружений. Так как Советский Союз проиграл подобную гонку вооружений тридцать лет назад», — сказал Туск.

Премьер Польши заявил, что сегодня на континенте нет поводов для оптимизма, и Европа должна осознать, что вся ответственность лежит на ней.

Внеочередной саммит ЕС запланирован на 6 марта и состоится в бельгийской столице. Ожидается, что основными темами мероприятия станут помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

Ранее Фон дер Ляйен заявила, что Европе грозит «реальная опасность».

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