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Вучич анонсировал переговоры с Путиным

Вучич сообщил, что обсудит по телефону с Путиным NIS и двусторонние отношения
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Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в пятницу, 7 марта, проведет телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, во время которого они обсудят вопросы энергетики и отношения между Белградом и Москвой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, это будет беседа обо всех темах двусторонних отношений, «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS, 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому»), политических отношениях двух стран, всеобъемлющих отношениях во всех сферах общественной жизни.

«Одна из тем: сегодня мне президент (Республики Сербской Боснии и Герцеговины – ред.) Милорад Додик передал послание для президента РФ Владимира Путина от его имени и от имени РС БиГ», — сказал лидер Сербии журналистам после встречи с Додиком.

Он уточнил, что телефонный разговор пройдет в 12:00 (14:00 мск).

Новость дополняется.

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