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Вучич назвал разницу между Россией и Западом

Вучич: Россия не бомбила Сербию, в этом разница с Западом

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Axel Schmidt/Reuters

Москва не бомбила Сербию и не отнимала Косово и Метохию, в этом и заключается разница между Россией и западными странами. Об этом заявил глава сербского государства Александр Вучич в эфире Happy TV.

«У всех стран мира есть свои интересы, все они хотят, чтобы мы были их интересами. Россия нас не бомбила, и Россия не отбирала у нас Косово. Есть разница», — отметил он.

По его мнению, Сербия должна «оставаться на европейском пути», а также «сохранять дружбу с русскими и китайцами».

До этого генеральный директор компании «Србиягаз», заместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович заявлял, что Сербия не желает вступать в НАТО и забывать, кто бомбил Союзную республику Югославия в 1999 году, отнимал Косово и Метохию. Он подчеркивал, что Сербия хочет быть военно-нейтральной.

24 марта 1999 года США и их союзники по НАТО начали «гуманитарную интервенцию» в Югославию. Как Россия отреагировала на вооруженный конфликт на Балканах? И могла ли она защитить «братьев-сербов», не спровоцировав третью мировую войну? Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин назвал бомбардировку Югославии в 1999 году недопустимой.

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