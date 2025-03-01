В Сербии пообещали не предпринимать никаких действий по NIS без РФ

Вице-премьер-министр Сербии Александр Вулин заявил, что Белград не предпримет никаких действий по отношению к «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) без согласия Москвы. Его слова приводит РИА Новости.

«Но что для вас важнее всего, сербское правительство не будет проводить никакой национализации или чего-то подобного с NIS. Мы не нация грабителей, и мы не нация трусов», — подчеркнул он.

По словам Вулина, в Сербии уважают все российские инвестиции и намерены сохранить их.

«Теперь нам дали отсрочку на один месяц, для нас это абсолютно необходимо, потому что NIS контролирует 75% всего нашего рынка. Конечно, мы постараемся найти способ, как нам с этим справиться», — отметил он.

27 февраля США на месяц отложили введение санкций против сербской NIS.

Санкции США против одной из крупнейших компаний Сербии были введены администрацией президента США Джо Байдена в начале января 2025 года с целью добиться полного вывода российского капитала из компании, которую контролирует «Газпром». В соответствии с американскими правовыми актами страна должна вывести российские активы до 25 февраля 2025 года. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что выполнение этих требований может поставить под угрозу энергетическую безопасность страны и создать значительные экономические риски.

56,15% NIS принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому», еще 29,87% ее акций принадлежат правительству Сербии. 9% бюджета Сербии приходится на налоги с этой компании.

Ранее в посольстве РФ оценили санкции США против «Нефтяной индустрии Сербии».