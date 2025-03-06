Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Келлог объяснил, почему поссорились Зеленский и Трамп

Келлог: Зеленский на встрече с Трампом хотел, чтобы он открыто выступил против РФ
close
Brian Snyder/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом хотел, чтобы президент США публично заявил о том, что Вашингтон выступает против России. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, передает ТАСС.

«Президент Зеленский очень хотел, чтобы президент Трамп публично заявил, что Соединенные Штаты выступают против России, но это бы свело на нет объективную посредническую роль [США]», — сказал Келлог.

Он подчеркнул, что Трамп не поддерживает ни одну из сторон и сосредоточен на продвижении мирного урегулирования конфликта. Зеленский же пытался заставить президента США «подписать соглашение о продолжении финансирования Украины, чтобы дать ей преимущество над Россией», сказал Келлог.

28 февраля встреча президентов США и Украины в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Трамп упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности к США, а также обвинил Зеленского в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

4 марта Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с Трампом во время их встречи в Белом доме.

Ранее Залужный раскрыл главный фактор безопасности Европы.

Все новости на тему:
Ссора Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами