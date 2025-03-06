Келлог объяснил, почему поссорились Зеленский и Трамп

Келлог: Зеленский на встрече с Трампом хотел, чтобы он открыто выступил против РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом хотел, чтобы президент США публично заявил о том, что Вашингтон выступает против России. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, передает ТАСС.

«Президент Зеленский очень хотел, чтобы президент Трамп публично заявил, что Соединенные Штаты выступают против России, но это бы свело на нет объективную посредническую роль [США]», — сказал Келлог.

Он подчеркнул, что Трамп не поддерживает ни одну из сторон и сосредоточен на продвижении мирного урегулирования конфликта. Зеленский же пытался заставить президента США «подписать соглашение о продолжении финансирования Украины, чтобы дать ей преимущество над Россией», сказал Келлог.

28 февраля встреча президентов США и Украины в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Трамп упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности к США, а также обвинил Зеленского в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

4 марта Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с Трампом во время их встречи в Белом доме.

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