Во Франции испугались «немыслимого» союза Путина и Трампа

Премьер-министр Франции Франсуа Байру обеспокоился «немыслимым» альянсом президентов Владимира Путина и Дональда Трампа и указал на параллели между современностью и тридцатыми годами прошлого века. Об этом пишет BFMTV со ссылкой на источники.

Как отмечается в материале, Байру якобы сказал о том, что прошедшая накануне в Елисейском дворце встреча европейских лидеров «не позволила уменьшить опасения», и, по его мнению, нынешние события вызывают параллели с тридцатыми годами прошлого столетия, поскольку «впервые с 1945 года война может прийти в Европу».

«Можно видеть немыслимый альянс между Путиным и Трампом, маргинализирующий Европу», — сказал Байру.

Накануне газета The New York Times утверждала, что Владимир Путин «давно хотел иметь больше власти в Европе», и Дональд Трамп может это предоставить. Как следует из текста, на Мюнхенской конференции по безопасности представители президента США дали понять, что готовы ограничить свое участие в делах Европы и снизить влияние на континенте, тем самым установив новый баланс сил.

По мнению аналитиков, которых цитирует газета, такая политика может принести Путину «победу», которая будет гораздо важнее любых целей, достигнутых на Украине.

Ранее в Совфеде обвинили Макрона в желании развязать третью мировую войну на Украине.