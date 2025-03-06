Советник Трампа призвал к перезагрузке отношений РФ и США

Келлог: РФ и США надо перезагрузить отношения для решения конфликта на Украине

США и России надо перезагрузить отношения ради завершения конфликта на Украине. Дальнейшая изоляция РФ больше не может продолжаться, заявил советник американского президента Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, пишет РИА Новости.

«Продолжение изоляции и отсутствие взаимодействия с русскими в условиях продолжающейся войны на Украине больше не является жизнеспособной или устойчивой стратегией и, безусловно, не является ответственным дипломатическим подходом...» — отметил Келлог во время выступления в Совете по международным отношениям в Вашингтоне.

12 февраля состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом. Беседа лидеров двух стран продлилась почти полтора часа. Путин и Трамп согласились, что конфликт на Украине надо завершать. Также российский президент заявил, что для США и РФ пришло время работать вместе.

Путин и Трамп также обсудили возможность личной встречи. Накануне телеканал CNN сообщил, что подготовка к будущим переговорам президентов ведется ускоренными темпами.

Ранее стало известно, что администрация Трампа больше не рассматривает Россию как главную угрозу.