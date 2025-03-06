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В США сделали важное заявление относительно России

NBC News: администрация Трампа больше не рассматривает Россию как главную угрозу
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Win McNamee/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа может сократить сбор разведданных, которые направлены против России. Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, американские власти больше не считают Москву главной угрозой.

«Некоторые бывшие сотрудники разведки США обеспокоены тем, что администрация Трампа может принять решение сократить сбор разведданных, нацеленных на Россию, поскольку США, возможно, больше не рассматривают Россию как главную угрозу», — отмечается в материале.

Уточняется, что решение о сокращении сбора разведданных может быть принято не из-за ссоры Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, а из-за личных мотивов США. В частности, из-за нехватки ресурсов разведки и необходимости задействовать их в более важных для страны вопросах. Одним из приоритетов указывается борьба с наркокартелями в Латинской Америке.

До этого телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что США могут начать делиться с РФ конфидециальными данными. Экс-сотрудник американской разведки Эмили Хардинг отметила, что Вашингтон уже мог договориться с Москвой по вопросу «кибер-разрядки».

Ранее журналист заявил, что на Западе пытаются скрыть от людей реальную угрозу.

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