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В МИД рассказали, когда РФ назначит своего представителя для диалога по Украине

Захарова: РФ назначит своего представителя для диалога по Украине вслед за США
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alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Россия назначит своего представителя для диалога по украинскому вопросу после того, как это сделают Соединенные Штаты. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы по-прежнему ожидаем от американской администрации назначения официального представителя по запуску переговорного процесса и формирования им команды переговорщиков. После этого мы сможем подобрать визави с российской стороны», — сказала дипломат.

Она отметила, что сейчас Москва и Вашингтон настраивают контакты, уничтоженные предыдущей администрацией США. По словам Захаровой, восстановлением связей будет заниматься, в том числе, и недавно назначенный посол РФ в Штатах Александр Дарчиев.

5 марта телеканал ТСН сообщил, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили место и дату для переговоров с Россией.

Ранее Захарова обвинила Евросоюз в «торпедировании» мирного урегулирования на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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