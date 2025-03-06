В МИД рассказали, когда РФ назначит своего представителя для диалога по Украине

Россия назначит своего представителя для диалога по украинскому вопросу после того, как это сделают Соединенные Штаты. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Мы по-прежнему ожидаем от американской администрации назначения официального представителя по запуску переговорного процесса и формирования им команды переговорщиков. После этого мы сможем подобрать визави с российской стороны», — сказала дипломат.
Она отметила, что сейчас Москва и Вашингтон настраивают контакты, уничтоженные предыдущей администрацией США. По словам Захаровой, восстановлением связей будет заниматься, в том числе, и недавно назначенный посол РФ в Штатах Александр Дарчиев.
5 марта телеканал ТСН сообщил, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили место и дату для переговоров с Россией.
Ранее Захарова обвинила Евросоюз в «торпедировании» мирного урегулирования на Украине.