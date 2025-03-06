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МИД РФ: документов на столе переговоров по Украине нет

Захарова: никаких документов на столе переговоров по Украине нет
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила во время брифинга, что переговоры по Украине не ведутся и никаких документов на эту тему еще нет.

«Никаких переговоров еще в этом формате не начиналось. Никаких документов на столе нет. Фантазировать мы не будем», — заявила она.

По ее словам, обсуждать возможные варианты «просто контрпродуктивно и абсолютно не нужно».

Она отметила, что эта кропотливая работа будет вестись «не у микрофонов».

Также Захарова заявила, что Россия назначит своего представителя для диалога по украинскому вопросу после того, как это сделают Соединенные Штаты. Она отметила, что сейчас Москва и Вашингтон настраивают контакты, уничтоженные предыдущей администрацией США. По словам Захаровой, восстановлением связей будет заниматься, в том числе, и недавно назначенный посол РФ в Штатах Александр Дарчиев.

Ранее Захарова обвинила Евросоюз в «торпедировании» мирного урегулирования на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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