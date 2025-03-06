В МИД заявили, что узнали о плане Стармера из СМИ

Озвученный премьером Великобритании Киром Стармером план перемирия на Украине не был никому официально передан, Москва знает о нем из сообщений СМИ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Этот план не был как-то официально никому передан. Мы о нем знаем только из СМИ», — сказала дипломат.

Представитель МИД добавила, что Россия прекрасно понимает, что под словами западных лидеров о временном прекращении огня на Украине скрывается желание передышки, а также перевооружения для продолжения боев с новой силой.

5 марта газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила, что британский премьер-министр Кир Стармер готов отправиться в американскую столицу вместе с президентами Франции и Украины Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским. Как выяснили журналисты, поездка может состояться уже на следующей неделе. В рамках визита Макрон и глава британского правительства хотят представить собственный план по урегулированию украинского кризиса.

Президент России Владимир Путин в свою очередь заявлял, что российской стороне нужны условия долгосрочного мира, а не перемирие на некоторое время, для того, «чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом». России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, заключил российский лидер.

Ранее Макрон заявил о «российской угрозе».