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Гунба исключил опасения о потере Абхазией суверенитета

Гунба сообщил, что у Абхазии отсутствуют риски потерять суверенитет
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Сергей Бобылев/РИА Новости

У Абхазии нет рисков потери суверенитета. Об этом заявил избранный президент республики Бадра Гунба в беседе с ТАСС.

«Никаких опасений в отношении нашего суверенитета нет и быть не может. Народ Абхазии определил свое будущее», — отметил он.

Гунба добавил, что Россия признала независимость Абхазии и с уважением относится к суверенитету республики.

5 марта президент России Владимир Путин провел переговоры с новым главой республики в Москве. В том числе президент РФ поздравил зарубежного коллегу с победой на выборах, назвав хорошим достигнутый им результат в более чем 54% голосов.

Гунба на встрече с российским лидером подчеркнул, что РФ и Абхазию связывают общая история и «экономические узы». Он подчеркнул, что Россия является главным союзником Абхазии.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. На пост главы государства претендовали пять человек: абхазский политик Бадра Гунба, экс-торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты страны Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

1 марта прошел второй тур. В нем участвовали уже двое кандидатов — Гунба и Ардзинба. Первый по итогам второго тура выборов набрал 54 954 голосов избирателей.

Ранее Гунба высказался об отношениях Абхазии и РФ.

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