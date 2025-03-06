Захарова обвинила Евросоюз в «торпедировании» мирного урегулирования на Украине

Лидеры Евросоюза занимаются «торпедированием» мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Торпедирование» предпосылок к мирным инициативам является более чем показательным, подчеркнула она. По словам Захаровой, Евросоюзу «не нужен никакой мир».

При этом Соединенные Штаты меняют риторику в сторону реализма, добавила официальный представитель МИД РФ.

В начале марта помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что США пересматривают все аспекты отношений с Украиной. Эту же информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Еще во вторник Вашингтон заблокировал поставки своей военной помощи Киеву, а в среду стало известно о прекращении предоставления разведывательной информации для ВСУ. Эти решения были приняты после дипломатического провала Зеленского на переговорах с Трампом 28 февраля.

Тем временем французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что «Россия на долгие годы стала угрозой для Франции и для всей Европы». По его словам, Москва «нарушает наши границы, чтобы устранять оппонентов», «воздействует на выборы в Румынии и Молдавии», «организует цифровые атаки на наши больницы», а также «пытается манипулировать нашим мнением с помощью лжи, распространяемой в социальных сетях».

Ранее политолог Бовт заявил, что Европе нужно продолжение конфликта на Украине.