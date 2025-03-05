«Ставим на паузу»: США заявили о полном пересмотре отношений с Украиной

США пересматривают все аспекты отношений с Украиной, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Эту же информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Еще во вторник Вашингтон заблокировал поставки своей военной помощи Киеву, а в среду стало известно о прекращении предоставления разведывательной информации для ВСУ. Эти решения приняты после дипломатического провала Владимира Зеленского на переговорах с президентом Дональдом Трампом 28 февраля. Тем временем, президент Украины заявил о подготовке новой встречи с руководством США, которая может состояться на следующей неделе.

Отношения США и Украины меняются по многим позициям, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц. Соответствующий вопрос прозвучал на брифинге в Белом доме, где его спросили, действительно ли приостановка предоставления разведывательной информации в адрес Киева остается актуальной.

«Мы сделали шаг назад, ставим на паузу и пересматриваем все аспекты этих отношений»,

— сказал Уолтц (цитата по РИА Новости).

Он уточнил, что президент Дональд Трамп рассмотрит возможность восстановления помощи Украине, если будут организованы мирные переговоры и приняты меры по укреплению доверия.

Определенные шаги в этом направлении уже делаются. По словам Уолтца, недавно в беседе с руководителем офиса украинского президента Андреем Ермаком они обсуждали возможную площадку для встреч и состав делегаций на них. Назвав эти обсуждения «хорошими», Уолтц заявил, что оптимистично смотрит на происходящие события. «Думаю, очень скоро мы увидим движение [вперед]», — подчеркнул он.

Факт разговора подтвердил и руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Обсудили дальнейшие шаги на пути к справедливому и длительному миру. Также обменялись мнениями по вопросам безопасности и согласования позиций в рамках двусторонних отношений между Украиной и Соединенными Штатами. Договорились о встрече наших команд в ближайшее время для продолжения этой важной работы», — написал он в Telegram.

О подготовке с встрече представителей Украины и США в вечернем обращении к гражданам рассказал и президент Владимир Зеленский.

«Сегодня команды Украины и США начали работать над встречей. Надеемся на первые результаты на следующей неделе», — отметил украинский лидер.

Шанс для Зеленского. Возобновит ли Трамп поставки оружия Украине? Команда американских чиновников во главе с советником президента Китом Келлогом провела тайные переговоры... 05 марта 16:37

Письмо Зеленского

Утром 5 марта, выступая в конгрессе США, президент Дональд Трамп рассказал, что Зеленский написал ему письмо, где выразил готовность начать мирный диалог.

«В письме говорится: Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир. Никто не хочет мира больше, чем украинцы», — сказал Трамп.

Позже на брифинге в Белом доме пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что готовность Зеленского к переговорам — «позитивный шаг вперед» и «движение в правильном направлении».

Говоря о заморозке военной помощи Украине, она сказала: «Финансирование пересматривается... Это пауза для проведения анализа». Кроме того, она пояснила, что переговоры о доступе США к полезным ископаемым Украины продолжаются, однако назвать дату и место подписания затруднилась.

Тайные встречи

После скандальной перепалки с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме делегация американских представителей во главе с советником Китом Келлогом провела с украинским лидером тайные переговоры, сообщил телеканал CNN.

«Чиновники подчеркнули значимость оперативной стабилизации отношений с Белым домом и призвали украинцев вернуть переговоры в нужное русло перед речью президента [Трампа] перед конгрессом», — отметили собеседники издания.

Следствием этих переговоров стала вчерашняя публикация Зеленского в соцсети Х, в которой он хотя и не принес извинений Трампу, но согласился работать над миром «под его сильным руководством».

«Наша встреча в Вашингтоне, в Белом доме в пятницу [28 февраля], прошла не так, как предполагалось. Очень жаль, что так получилось. Пришло время все исправить», — написал Зеленский.

После этого американский президент заявил во время выступления перед конгрессменами, что он считает, что Россия также готова к мирным переговорам.

«Одновременно мы вели серьезные переговоры с Россией и получили четкие сигналы о том, что они готовы к миру, — сказал Трамп. — Разве это не прекрасно?».