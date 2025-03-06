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Глава Еврокомиссии заявила, что ЕС хочет мира на Украине через силу

Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз хочет мира на Украине через силу
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MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Евросоюз хочет мира на Украине через силу, поэтому строит план по перевооружению объединения. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по прибытии на экстренный саммит ЕС в Брюсселе, пишет ТАСС.

«Мы хотим мира через силу, поэтому я презентую сегодня лидерам ЕС план перевооружения ЕС, который даст €800 млрд инвестиций в оборону», — сказала она.

4 марта министр иностранных дел Германии Анналена Бербок озвучила два условия, которые необходимо выполнить для реализации концепции «мира через силу». По словам Бербок, в первую очередь Украине необходима дополнительная помощь как военная, так и финансовая. Кроме того, важно укрепить оборону Евросоюза. По мнению главы МИД ФРГ, предложения он дер Ляйен — это важный первый шаг на пути к «миру через силу».

До этого в США допустили, что приостановка военной помощи Украине продлится недолго, если президент Владимир Зеленский пойдет на уступки и согласится с требованиями американской администрации.

А пока, по мнению кандидата исторических наук, политолога Георгия Бовта, Европа будет оттягивать завершение военного конфликта с Россией, ожидая, когда США изменят свое мнение относительно Украины.

Ранее в Британии посетовали, что США «встали на сторону Путина».

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