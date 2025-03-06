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В США заявили о возможном возобновлении помощи Украине

NYT: приостановка помощи США может быть недолгой, если Украина пойдет на уступки
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Mariam Zuhaib/AP

Вашингтон допускает, что приостановка помощи США Украине может быть непродолжительной, если Киев пойдет на уступки. Об этом пишет The New York Times.

Как сообщает источник, военные США считают, что пауза в поставках может быть недолгой, если украинский лидер Владимир Зеленский согласится с требованиями администрации президента США Дональда Трампа.

В Белом доме также сообщали, что несмотря на перепалку между Зеленским и Трампом, переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени. Однако дата ее заключения на данный момент неизвестна.

США пересматривают все аспекты отношений с Украиной, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Эту же информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Еще во вторник Вашингтон заблокировал поставки своей военной помощи Киеву, а в среду стало известно о прекращении предоставления разведывательной информации для ВСУ. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США объяснили, с чем связана остановка военной помощи Украине.

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