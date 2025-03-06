В США заявили о возможном возобновлении помощи Украине

Вашингтон допускает, что приостановка помощи США Украине может быть непродолжительной, если Киев пойдет на уступки. Об этом пишет The New York Times.
Как сообщает источник, военные США считают, что пауза в поставках может быть недолгой, если украинский лидер Владимир Зеленский согласится с требованиями администрации президента США Дональда Трампа.
В Белом доме также сообщали, что несмотря на перепалку между Зеленским и Трампом, переговоры США и Украины по сделке по редкоземельным металлам продолжаются в реальном времени. Однако дата ее заключения на данный момент неизвестна.
США пересматривают все аспекты отношений с Украиной, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц. Эту же информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Еще во вторник Вашингтон заблокировал поставки своей военной помощи Киеву, а в среду стало известно о прекращении предоставления разведывательной информации для ВСУ. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».
Ранее в США объяснили, с чем связана остановка военной помощи Украине.