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Эксперт раскрыл, как долго ЕС сможет помогать Киеву без поддержки США

Политолог Бовт: ЕС сможет в одиночку помогать Киеву не более полутора лет
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Global Look Press

Европейский союз попытается продолжить поддержку Киева, несмотря на мирные инициативы президента США Дональда Трампа, однако долго это делать не получится. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал кандидат исторических наук, политолог Георгий Бовт.

«Какое-то количество денег они найдут. Может быть, на год. Может быть, на полтора. А может быть, только на полгода. Но сейчас они не готовы останавливать военный конфликт. Они думают: давайте, мол, повоюем еще полгодика-год и посмотрим, там дальше будет видно», — отметил эксперт.

Брюссель, по его словам, будет оттягивать завершение военного конфликта в надежде на то, что Трамп поменяет свое мнение относительно Украины.

В начале марта помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц сообщил, что США пересматривают все аспекты отношений с Украиной. Эту же информацию подтвердила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. Еще во вторник Вашингтон заблокировал поставки своей военной помощи Киеву, а в среду стало известно о прекращении предоставления разведывательной информации для ВСУ. Эти решения были приняты после дипломатического провала Зеленского на переговорах с Трампом 28 февраля.

В Европе тем временем продолжают звучать воинственные высказывания. К примеру французский лидер Эммануэль Макрон накануне заявил, что «Россия на долгие годы стала угрозой для Франции и для всей Европы».

Ранее Макрон высказался против «слишком хрупкого» перемирия на Украине.

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