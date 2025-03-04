Бербок рассказала, что нужно Европе и Украине для «мира через силу»

Бербок: для мира через силу нужна дополнительная помощь Украине и вооружение ЕС

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что для реализации концепции «мира через силу» необходима дополнительная помощь Украине и укрепление обороны Евросоюза. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х, она оценила план главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по перевооружению ЕС.

«Для мира через силу сейчас необходимы две вещи: дополнительная помощь — военная и финансовая — Украине, которая защищает нашу свободу. И качественный скачок в укреплении нашей обороны. Предложения фон дер Ляйен — важный первый шаг», — сказала Бербок.

До этого Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в 800 млрд евро. Она отправила письмо лидерам 27 стран Европейского союза, в котором представила свой план перевооружения, он будет обсуждаться на экстренном саммите сообщества 6 марта.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия также намерена привлечь 150 млрд евро в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

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