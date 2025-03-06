Лавров заявил о готовности Путина говорить с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о планах позвонить главе России Владимиру Путину, но не делает этого, российский лидер со своей стороны неоднократно подчеркивал открытость к контактам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Господин Макрон периодически заявляет так горделиво, что он позвонит Путину, поговорит с ним. У него такие возможности есть, никто, как говорится, не запрещает», — сказал министр на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Зимбабве Амоном Мурвирой.

Также Лавров заявил, что Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой России.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому поводу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Леонид Слуцкий заявил, что Макрон хочет возглавить «европейскую партию войны».