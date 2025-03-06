Лавров назвал ядерную риторику президента Франции угрозой России

Москва считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что если французский президент считает Россию угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов стран Европы и Великобритании, утверждает, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против РФ, то «это, конечно же, угроза».

По мнению Лаврова, Макрон имел ввиду, что нельзя допустить, чтобы украинский конфликт закончился капитуляцией Киева.

«От «стратегического поражения России» до капитуляции Украины, в общем-то, дистанция большого размера, и хотя бы они нашли в себе силы эту дистанцию пройти», — сказал российский министр.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому поводу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Леонид Слуцкий заявил, что Макрон хочет возглавить «европейскую партию войны».