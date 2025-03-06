«Жонглирует безопасностью»: в Госдуме оценили слова Макрона о ядерном оружии

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил «Газете.Ru», что президент Франции Эммануэль Макрон жонглирует безопасностью сограждан, говоря об использовании ядерного оружия для защиты Европы. По мнению депутата, с помощью подобных заявлений Макрон хочет возглавить «европейскую партию войны».

«Макрон больше удовлетворяет свои неонаполеоновские амбиции. Насколько он верит [в угрозу России] всерьез, судить не будем, но его обращение к нации больше было направлено во вне для создания соответствующего агрессивного и антироссийского фона к сегодняшнему саммиту ЕС. Использование ядерной риторики ставит Макрона на одну доску с ядерным террористом и шантажистом Зеленским. Французский лидер жонглирует безопасностью своих сограждан, да и Европы в целом, чтобы встать во главе европейской партии войны в противовес меняющейся политике США. Но это тактика неизбежно приведет к глубокому поражению. Вся речь Макрона — манифест против миротворческих усилий по украинскому урегулированию», — сказал он.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому поводу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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