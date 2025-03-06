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«Жонглирует безопасностью»: в Госдуме оценили слова Макрона о ядерном оружии

Депутат Слуцкий заявил, что Макрон хочет возглавить «европейскую партию войны»
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Hannah Mckay/Reuters

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил «Газете.Ru», что президент Франции Эммануэль Макрон жонглирует безопасностью сограждан, говоря об использовании ядерного оружия для защиты Европы. По мнению депутата, с помощью подобных заявлений Макрон хочет возглавить «европейскую партию войны».

«Макрон больше удовлетворяет свои неонаполеоновские амбиции. Насколько он верит [в угрозу России] всерьез, судить не будем, но его обращение к нации больше было направлено во вне для создания соответствующего агрессивного и антироссийского фона к сегодняшнему саммиту ЕС. Использование ядерной риторики ставит Макрона на одну доску с ядерным террористом и шантажистом Зеленским. Французский лидер жонглирует безопасностью своих сограждан, да и Европы в целом, чтобы встать во главе европейской партии войны в противовес меняющейся политике США. Но это тактика неизбежно приведет к глубокому поражению. Вся речь Макрона — манифест против миротворческих усилий по украинскому урегулированию», — сказал он.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому поводу, назвал армию Франции самой боеспособной в Европе и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова поинтересовалась, зачем посол Франции собрался приехать в Россию.

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