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В Вашингтоне призвали Киев не подрывать усилия Трампа по урегулированию конфликта

Рубио призвал Украину не подрывать усилия Трампа по урегулированию конфликта
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Nathan Howard/Reuters

Вашингтон просит Киев не подрывать усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News американский госсекретарь Марко Рубио.

«Президент [Дональд Трамп] пытается понять, есть ли путь к миру. Мы должны взаимодействовать с обеими сторонами — и с Россией, и с Украиной. И мы просим Украину не подрывать [эти усилия]», — сказал он.

По словам главы Госдепа, на встрече в Белом доме украинский лидер Владимир Зеленский «подрывал план» Трампа, решив поспорить с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом о возможности урегулирования конфликта дипломатическим путем.

Рубио подчеркнул, что за столом переговоров должны присутствовать и Украина, и Россия, и мира может добиться только президент Трамп, это «было и остается его целью». Он напомнил, что на переговорах в Эр-Рияде российская сторона выразила готовность к обсуждению урегулирования украинского конфликта.

«Но сложно продолжать, когда другая сторона конфликта говорит, что ее вовсе не интересует мир», — добавил Рубио.

4 марта Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с Трампом во время их встречи в Белом доме.

28 февраля встреча президентов США и Украины в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Трамп упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности к США, а также обвинил Зеленского в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее в США посоветовали Зеленскому сконцентрироваться на завершении конфликта.

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Переговоры о мире на Украине
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