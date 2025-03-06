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Госсекретарь США появился в эфире с крестом на лбу

Госсекретарь США Рубио появился в эфире Fox News с пепельным крестом на лбу
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Fox News

Государственный секретарь США Марко Рубио появился в эфире телеканала Fox News с пепельным крестом на лбу, символизирующим начало Великого поста у католиков.

Рубио исповедует католицизм. Перед встречей со зрителями он посетил мессу.

Телеканал отметил, что появление политика с религиозной символикой является редкостью для государственных деятелей такого уровня.

Священник Римско-католической церкви святой Екатерины Юрий Дорогин рассказал RT, что пепельный крест означает начало Великого поста у католиков. Верующие оставляют пепельный крест на лбу в знак покаяния и в память о том, «что мы прах и в прах обратимся».

По словам Дорогина, в католической церкви это покаяние обращено не только к Богу, но и к людям.

До этого сообщалось, что в Русской Православной церкви поддержали идею ввести выходные на Пасху и день Святой Троицы.

Ранее в России появились мини-приложения для представителей пяти конфессий.

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