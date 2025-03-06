Госсекретарь Рубио признал конфликт на Украине прокси-войной между США и Россией

Конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией. Об этом заявил в интервью телеканалу Fox News государственный секретарь США Марко Рубио.

«Президент Трамп рассматривает это как затянувшийся, зашедший в тупик конфликт, и, честно говоря, это прокси-война между ядерными державами: США, помогающими Украине, и Россией», — сказал он.

Рубио отметил, что этот конфликт необходимо завершить.

До этого постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя заявил, что конфликт на Украине стал классической прокси-войной России со странами НАТО, и после того, как «украинская армия понесла катастрофические потери, капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени».

До этого американский журналист Джексон Хинкл напомнил бывшему госсекретарю США Энтони Блинкену, чем обернулась помощь Украине. Он заявил, что США уничтожили почти миллион украинских граждан в прокси-войне НАТО. Так Хинкл прокомментировал заявление Блинкена, который утверждал, что благодаря американскому руководству Украина продолжит оставаться «независимой, демократической страной, имеющей свободу выбора своего будущего».

Ранее в Госдепе США обвинили Зеленского в попытке помешать решению конфликта на Украине.