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Небензя назвал капитуляцию киевского режима вопросом времени

Небензя: капитуляция киевского режима — лишь вопрос времени
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John Minchillo/AP

Капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени. Об этом заявил постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, передает РИА Новости.

По его словам, конфликт на Украине стал классической прокси-войной России со странами НАТО.

«Украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени», — сказал Небензя.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России есть все необходимое для победы.

29 января президент России Владимир Путин напомнил, что Владимир Зеленский является нелегитимным лидером, его срок полномочий закончился в мае прошлого года, а потому он не имеет права отменить собственный запрет о ведении переговоров с Москвой. По словам российского лидера, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины.

Ранее в США заявили, что с Зеленским «покончено».

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