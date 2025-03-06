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В Кремле рассказали, обсуждали ли Путин и Гунба инвестиционное соглашение

Песков: Путин и Гунба обсудили инвестиционное соглашение между РФ и Абхазией
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин и новый президент Абхазии Бадра Гунба во время очных переговоров обсудили судьбу инвестиционного соглашения. Об этом на регулярном брифинге с журналистами рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Она (тема инвестиционного соглашения. — «Газета.Ru») затрагивалась, и будут конструктивные контакты», — сказал пресс-секретарь президента РФ, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сказал Песков, российские и абхазские власти в ходе работы над инвестиционным соглашением намерены учесть интересы всех вовлеченных сторон.

«Никто не будет обижен», — подчеркнул он.

В ноябре 2024 года в Абхазии начались протесты, участники которых выступили против ратификации инвестиционного соглашения с РФ. Оппозиция назвала договор, по которому российские компании получили бы возможность начать массовое строительство апартаментов в республике, противоречащим интересам местных жителей.

На фоне демонстраций Аслан Бжания, который в тот момент занимал пост президента Абхазии, был вынужден уйти в отставку. 15 февраля и 1 марта 2025 года в республике состоялись первый и второй туры голосования на президентских выборах, по итогам которых победу одержал Гунба.

5 марта Путин провел переговоры с новым главой республики в Москве. В том числе президент РФ поздравил зарубежного коллегу с победой на выборах, назвав хорошим достигнутый им результат в более чем 54% голосов.

Ранее Гунба высказался об отношениях Абхазии и РФ.

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