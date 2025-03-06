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Лавров начал переговоры с главой МИД Зимбабве

Лавров встретился с главой МИД Зимбабве Мурвирой в Москве
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры в Москве с главой МИД Зимбабве Амоном Мурвирой. Об этом сообщает ТАСС.

До этого сообщалось, что Мурвира прибыл с запланированным визитом в Москву.

Стороны России и Зимбабве поддерживают активный политический диалог. В июне 2024 года лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва посетил страну и принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

В начале декабря 2024 года РФ расширила до 64 перечень стран, граждане которых могут приезжать в Россию по единой электронной визе. В перечень были добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан и Эсватини.

25 февраля Лавров прибыл в аэропорт Дохи для переговоров в Катаре. Это уже второй визит Лаврова в Катар за последние полгода. В декабре 2023 года он провел переговоры с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, а также выступил на 22-м Дохийском форуме.

Ранее в Кремле прокомментировали предстоящие переговоры РФ и США по Ирану.

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