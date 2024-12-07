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Россия расширила список стран для въезда по единой электронной визе

Россия добавила 12 стран в список для въезда по единой электронной визе

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МИД России

Россия добавила 12 стран в список для въезда по единой электронной визе. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

В перечень были добавлены Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Эсватини. Также из него были исключены Андорра и Сербия после подписания двусторонних соглашений о взаимных безвизовых поездках граждан. Сейчас в перечень входят 64 государства.

Единые электронные визы оформляются на портале МИД России для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок.

«Для получения электронной визы не требуется приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Оформление занимает не более четырех дней. Детям до шести лет визу оформляют бесплатно», — рассказали в правительстве.

Запуск единой электронной визы состоялся 1 августа 2023 года.

Ранее сообщалось, что Россия будет оформлять единые электронные визы гражданам 52 иностранных государств.

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