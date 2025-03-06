Президент Украины Владимир Зеленский превратит Украину в колонию США, если подпишет договор о редкоземельных металлах. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Россия 24».

«Подписав этот договор, он превращает Украину в колонию», — сказал политик.

Азаров также отметил, что возможное соглашение Украины и США не будет легитимным, поскольку президентский срок Зеленского истек.

28 февраля сделка по редкоземельным металлам между Украиной и США была отменена после перепалки между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским во время переговоров в Белом доме. На фоне скандала в Вашингтоне заявили, что сделка сейчас не рассматривается.

Однако 4 марта стало известно, что США и Украина возобновили переговоры о подписании соглашения по недрам. По данным CBS, Трамп теперь добивается «более масштабной и благоприятной» сделки.

Также в феврале президент России Владимир Путин сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены. По словам главы государства, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

Ранее в Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редкоземельным металлам.