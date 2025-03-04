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США и Украина могут подписать соглашение по редкоземельным металлам уже сегодня

Reuters: США и Украина могут подписать соглашение о ресурсах уже сегодня
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Nathan Howard/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа и Украина ведут переговоры о подписании соглашения о поставках полезных ископаемых. Договор могут подписать уже во вторник, сообщает Reuters.

По данным трех собеседников, Трамп намерен объявить о договоренностях в ходе обращения к Конгрессу во вторник вечером. При этом источники подчеркнули, что соглашение пока не подписано, а его условия могут измениться. Детали сделки, включая перечень ресурсов и объемы поставок, не раскрываются.

28 февраля Трамп и Зеленский публично повздорили во время встречи в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США, заявил, что Украина находится «в большой беде» и без американской военной техники конфликт закончился бы за две недели.

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине.

Ранее Зеленский поблагодарил Трампа за «Джавелины».

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