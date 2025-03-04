Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле объяснили слова Путина о сотрудничестве с США по редкоземельным металлам

Песков: Путин говорил о сотрудничестве с США, а не о совместной добыче металлов
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент России Владимир Путин говорил только о заинтересованности страны в сотрудничестве с США в сфере редкоземельных металлов, а не о совместной добыче. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Да, мы заинтересованы в сотрудничестве, мы открыты к сотрудничеству», — сказал представитель Кремля.

25 февраля Путин сообщил о готовности возобновить поставки алюминия на рынок США. По его мнению, это могло бы стабилизировать мировые цены. Также, по словам главы государства, что Россия готова пригласить иностранных партнеров, в том числе американцев, сотрудничать по редкоземельным металлам на территории Донбасса и Новороссии.

В этот же день профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай», политолог Станислав Ткаченко заявил, что Путин предложил США сотрудничество по редкоземельным металлам, потому что оно стало бы выгодным для каждой стороны. Эксперт отметил, что прежде всего подобные проекты потребуют больших вложений и новых технологий, поэтому иностранные компании могли бы помочь реализовать их.

Ранее Путин поставил задачу создать полный цикл переработки редкоземельных металлов в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами