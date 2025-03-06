Европа предложила Украине свой аналог американских систем ПВО Patriot

Страны Европы могут предоставить Украине свои ракетные комплексы SAMP-T в качестве аналога американским системам ПВО Patriot после приостановки помощи Киеву со стороны Америки. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«До сих пор Украина пользовалась американской системой Patriot, самым передовым оружием противовоздушной обороны Вашингтона, которое также используется несколькими союзниками… Аналитики говорят, что Европа могла бы вместо этого отправить Киеву больше своих ракет SAMP-T», — говорится в сообщении издания.

Речь идет о зенитно-ракетном комплексе (ЗРК), который разработан европейским консорциумом Eurosam. Это наземная система «земля-воздух» среднего радиуса действия. В материале отмечается, что ЗРК SAMP-T используется Италией и Францией.

До этого в Пентагоне заявили, что США приостановили все виды военной помощи Украине 4 марта в 2:00 мск.

Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте, сообщает Financial Times и целый ряд других западных изданий. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные перестанут и британцы. На Украине это отрицают и говорят, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.

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