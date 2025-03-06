Пентагон подтвердил приостановку военной помощи Украине

США приостановили все виды военной помощи Украине 4 марта в 2:00 мск. Об этом сообщили РИА Новости в Пентагоне.

«В 6 вечера понедельника (02:00 мск вторника) министерству обороны был отдан приказ приостановить всю помощь Украине», — сказал агентству представитель Пентагона.

Он отметил, что оружие, которое уже находилось в пути на Украину, было возвращено в США.

Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте, сообщает Financial Times и целый ряд других западных изданий. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные перестанут и британцы. На Украине это отрицают и говорят, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.

Ранее в США заявили о возможном возобновлении помощи Украине.