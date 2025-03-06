Эксперт раскрыл, когда Украина исчерпает свой военный потенциал

Украина без помощи США сможет поддерживать свой военный потенциал до лета 2025 года. Об этом агентству Kyodo заявил сотрудник Института оборонных исследований при министерстве обороны Японии Синдзи Хёдо.

«Если приостановка американской военной помощи продолжится, то лето нынешнего года станет крайним пределом, до которого Украина сможет поддерживать свой нынешний боевой потенциал», — отметил он.

Аналитик обратил внимание на то, что украинские военные привыкли к вооружениям американского производства, поэтому для перехода на другие системы им потребуется время на тренировки. Такое развитие событий видится нереалистичным, считает Хедо.

До этого в Пентагоне заявили, что США приостановили все виды военной помощи Украине 4 марта в 2:00 мск.

Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте, сообщает Financial Times и целый ряд других западных изданий. Кроме того, по настоянию США поставлять Киеву американские разведданные перестанут и британцы. На Украине это отрицают и говорят, что в середине дня 5 марта информация продолжала поступать, хотя и с некоторыми ограничениями. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Накануне Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки между американским и украинским лидерами в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Киеву, пока тот не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Москвой.

Ранее в США заявили о возможном возобновлении помощи Украине.