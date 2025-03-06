Премьер Японии усомнился в способности Украины продолжать конфликт без помощи США

Премьер Исиба: Украина должна понимать, что не сможет воевать без помощи США

Украина должна понимать, что не сможет воевать без помощи США, поскольку оттуда поступают оружие и приличный объем информации. Об этом заявил премьер-министр Японии Сигэру Исиба, передает РИА Новости.

«Если прекратится помощь оружием, помощь информацией из США, эта война продолжится, и все более и более в пользу России», — сказал японский премьер.

Касательно Великобритании и Франции Исиба отметил, что эти страны вряд ли смогут без США закончить украинский конфликт.

Премьер заявил, что внутри «Большой семерки» (G7) есть ощущение различий в позиции между США и странами Европы. Он подчеркнул, что Япония приложит силы, чтобы отыскать способ, как сделать так, чтобы продолжалось участие Соединенных Штатов.

Исиба добавил, что нужно не делать выбор — встать на сторону Украины или России, а необходимо приложить усилия к сохранению сплоченности G7.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Во время этой встречи американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Зеленского за американскую помощь. Как заявил Трамп, пауза продлится до тех пор, «пока украинские лидеры не продемонстрируют искреннюю приверженность миру».

До этого российский президент Владимир Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране. Вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее в ВСУ назвали шокирующим решение США отменить военную помощь Киеву.