Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ назвали шокирующим решение США отменить военную помощь Киеву

Военнослужащий Кравцов: в ВСУ шокированы отменой военной помощи США
close
Mariam Zuhaib/AP

Бойцы Вооруженных сил Украины обескуражены распоряжением президента США Дональда Трампа приостановить оказание военной помощи республике. Об этом сообщил телекомпании CBS украинский военнослужащий Роман Кравцов.

«Это не просто оружие, это символ поддержки. Потеряв ее, мы утратили мотивацию», — сказал военный.

По словам Кравцова, прекращение помощи со стороны Вашингтона плохо скажется на республике.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Во время этой встречи американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Зеленского за американскую помощь. Как заявил Трамп, пауза продлится до тех пор, «пока украинские лидеры не продемонстрируют искреннюю приверженность миру».

12 февраля 2025 года Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече, в том числе для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Позднее Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране и проведению выборов президента. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Трамп сравнил расходы США на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами