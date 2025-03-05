В ВСУ назвали шокирующим решение США отменить военную помощь Киеву

Бойцы Вооруженных сил Украины обескуражены распоряжением президента США Дональда Трампа приостановить оказание военной помощи республике. Об этом сообщил телекомпании CBS украинский военнослужащий Роман Кравцов.

«Это не просто оружие, это символ поддержки. Потеряв ее, мы утратили мотивацию», — сказал военный.

По словам Кравцова, прекращение помощи со стороны Вашингтона плохо скажется на республике.

4 марта США приостановили военную помощь Украине. Это решение последовало после напряженной встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Во время этой встречи американский лидер выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны Зеленского за американскую помощь. Как заявил Трамп, пауза продлится до тех пор, «пока украинские лидеры не продемонстрируют искреннюю приверженность миру».

12 февраля 2025 года Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече, в том числе для обсуждения урегулирования украинского конфликта. Позднее Путин отмечал, что Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения в стране и проведению выборов президента. При этом, подчеркнул Путин, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее Трамп сравнил расходы США на помощь Украине с отнятой у ребенка конфетой.