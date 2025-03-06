В России ответили Макрону, заявившему о российской угрозе

Французский президент Эммануэль Макрон навязывает миру ошибочную картину происходящего, называя Россию «угрозой». Так в своем Telegram-канале прокомментировал соответствующее заявление Макрона вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно фальшивую концепцию происходящего — «русские идут!» — подчеркнул он.

Таким образом, по словам Косачева, Макрон все дальше уводит Францию от наследия великого генерала Шарля де Голля.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал подлостью заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «российской угрозе».

Ранее Захарова поинтересовалась, зачем посол Франции собрался приехать в Россию.