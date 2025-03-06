В РФ отреагировали на заявление Макрона о «российской угрозе»

Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов назвал подлостью заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «российской угрозе». Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Заявление Макрона – это человеческая и политическая подлость по отношению к России, и лицемерие по отношению к Украине», — сказал он.

По его словам, Макрон подобными заявлениями пытается помешать усилению позиций президента США в мире, а также не допустить мирных переговоров России и США.

Вечером 5 марта Макрон выступил перед согражданами по телевидению и сделал несколько заявлений, сразу попавших в заголовки мировых СМИ. В частности, он заявил о российской угрозе миру и европейской поддержке Украины, осудил позицию президента США Дональда Трампа по этому поводу, назвал армию Франции «самой боеспособной в Европе» и анонсировал дискуссии о распространении французского ядерного зонтика на европейских партнеров. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции раскритиковали Макрона за слова о «российской угрозе».