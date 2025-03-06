Президент Украины Владимир Зеленский после инцидента в Белом доме сдался американскому лидеру Дональду Трампу, поскольку Европа не смогла оказать ему никакой поддержки, кроме аплодисментов. Об этом написал в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) член Центрального комитета турецкой партии Vatan (Родина) Ихсан Сефа.

«Видя, что Европа, которая аплодировала ему после встречи с Трампом, не может оказать никакой поддержки, кроме аплодисментов, Зеленский сдался США», — написал он.

5 марта Трамп выступил с обращением перед конгрессом. Американский лидер в ходе своей речи упомянул конфликт на Украине только в конце. Трамп рассказал, что получил письмо от Зеленского с предложением начать переговоры о мирном урегулировании, и отметил готовность к переговорам и со стороны России.

4 марта Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с Трампом во время их встречи в Белом доме.

28 февраля встреча президентов США и Украины в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Трамп упрекнул украинского коллегу в неуважении и отсутствии благодарности США, а также обвинил Зеленского в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После ссоры Зеленского попросили покинуть Белый дом, отменив пресс-конференцию и подписание сделки по редкоземельным металлам.

Ранее в Белом доме объяснили причину спора Трампа с Зеленским.