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В Белом доме объяснили причину спора Трампа с Зеленским

Левитт: спор между Трампом и Зеленским отразил недовольство США контактами с Украиной
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Brian Snyder/Reuters

Противоречия между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским отражают недовольство Вашингтона контактами с Киевом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет ТАСС.

«Как я неоднократно говорила, встреча отразила неудовлетворенность, которая есть у нынешней администрации после переговоров с украинцами за закрытыми дверьми», — сказала она.

Она добавила, что позже Зеленский опубликовал заявление, которое в США считают позитивным шагом вперед в двусторонних отношениях.

4 марта Зеленский выразил сожаление по поводу конфликта с президентом США Дональдом Трампом во время их встречи в Белом доме.

28 февраля встреча Трампа и Зеленского в Овальном кабинете завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом.

Ранее Зеленский обратился к украинцам после остановки военной помощи от США.

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