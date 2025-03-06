Уотерс: возможный мир на Украине навряд ли изменит ситуацию с русофобией

Возможное достижение мирного соглашения по украинскому кризису навряд ли изменит ситуацию с русофобией. Такое мнение высказал РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.



«Я не думаю, что мир на Украине сильно изменит ситуацию», — сказал он.

По мнению музыканта, русофобия укоренились в политике ряда западных стран, в том числе США, Великобритании и Франции.

Недавно Уотерс также заявил, что президент Украины Владимир Зеленский является комиком и марионеткой. Музыкант допускает, что в ближайшем будущем Украина будет разделена на пророссийские и антироссийские области.

В середине декабря президент России Владимир Путин предрек, что действующие на Украине власти сбегут за границу под прикрытием тех, чьи задания они выполняют.

Ранее основатель Pink Floyd спрогнозировал бегство Зеленского с Украины.