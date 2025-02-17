Попытки Запада расширить круг стран-русофобов провалились на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом заявил помощник президента России, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в беседе с aif.ru.

«Западники попытались привлечь под знамена русофобии даже независимые государства, партнеров России по БРИКС и ШОС. Попытка обернулась явным провалом», — отметил он.

Патрушев добавил, что конференция в Мюнхене стала еще одним «рупором коллективного Запада, не признающего многополярность и суверенитет государств».

С 14 по 16 февраля в Германии проходила 61-я Мюнхенская конференция по безопасности. Одной из ключевых тем стал конфликт на Украине. За несколько дней до конференции президент США Дональд Трамп провел первый официальный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ряд вопросов, включая украинский кризис и пути его решения.

Американскую делегацию в Мюнхене возглавил вице-президент Джей Ди Вэнс. Политик раскритиковал власти Евросоюза и призвал президента Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры. Позиция американских властей несколько шокировала глав европейских делегаций. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленского «растоптали» в Мюнхене.