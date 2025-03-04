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Основатель Pink Floyd назвал Зеленского марионеткой и комиком

Основатель Pink Floyd Уотерс назвал Зеленского марионеткой и комиком
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Evgeniy Maloletka/AP

Президент Украины Владимир Зеленский является комиком и марионеткой. Об этом заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с РИА Новости.

«Он марионетка, он комический актер», — отметил Уотерс.

Основатель Pink Floyd также не исключил, что Украина будет разделена на пророссийские и антироссийские области.

«Надеюсь, они смогут провести выборы, референдумы, чтобы убедиться, что они в правильном месте, в месте, в котором они хотят быть, и провести новую черту», — добавил он.

18 февраля Уотерс допустил, что Зеленский может покинуть территорию Украины. По словам музыканта, украинский лидер уже изучает расписание рейсов, и его бегство из страны — лишь вопрос времени. С ним не советуются ни Россия, ни США, поскольку «Зеленский здесь ничего не значит», добавил Уотерс.

В середине декабря президент России Владимир Путин предрек, что действующие на Украине власти сбегут за границу под прикрытием тех, чьи задания они выполняют. До этого Путин заявлял, что срок президентства Зеленского закончился вместе с легитимностью, восстановить которую невозможно. По оценке российского лидера, в украинском законодательстве предусмотрено, что власть должна перейти к спикеру Рады. В Москве считают важным этот вопрос, так как только с легитимной властью можно подписать мирные соглашения.

Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Однако выборы президента Украины в 2024 году были отменены ввиду военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее Зеленского назвали «голым королем».

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