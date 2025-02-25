В Абхазии поручили усилить контроль на границе с Россией

В Абхазии усилят контроль на границе с Россией в преддверии выборов

Исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба поручил силовым структурам усилить контроль за гражданами, пересекающими границу с Россией, в период с 27 февраля по 1 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики, подчеркнув, что меры направлены на обеспечение безопасности во время второго тура президентских выборов, назначенного на 1 марта.

В бюллетени войдут два кандидата: лидер первого тура Бадра Гунба и представитель оппозиции Адгур Ардзинба.

«Особое внимание будет уделено проверке на КПП «Псоу» и участке границы по реке Ингур», — уточнили в администрации Бганбы.

15 февраля в Абхазии прошел первый тур президентских выборов. Вместе с главой республики будет избран и вице-президент, с каждым претендентом на пост главы Абхазии баллотируется и кандидат на эту должность.

Согласно конституции Абхазии, президентом может быть избрано лицо абхазской национальности, гражданин Республики Абхазия не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. При этом президент не может занимать свой пост более двух сроков подряд.

Ранее сообщалось, что в Абхазии хотят упростить гражданам получение медпомощи в России.