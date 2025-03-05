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Эксперт рассказал, что побудило Зеленского поменять позицию по сделке с США

Аналитик Ярыгин: Зеленский после указа Лондона поменял позицию по сделке с США
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Christophe Ena/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский получил инструкцию из Великобритании и изменил свою позицию по минеральной сделке, выразив готовность ее подписать. Об этом в беседе с РИА Новости заявил доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин.

«Видимо, общую инструкцию он получил, что все-таки нужно соглашаться на сделку, которую предлагают США», — подчеркнул он.

По словам Ярыгина, администрация президента США поговорила с британской администрацией, а премьер Великобритании, в свою очередь, поговорил с Зеленским о необходимости примирения с Вашингтоном.

Аналитик напомнил, что Зеленский принимает решения не самостоятельно, а выполняет инструкции, которые ему в течение многих лет предоставляют из Великобритании.

До этого газета The Telegraph писала, что в Великобритании и на Украине нет уверенности в том, что попытка украинского лидера Владимира Зеленского помириться с американским президентом после перепалки с ним в Белом доме будет успешной.

3 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на ссору американского и украинского лидеров. По словам Пескова, Путин принял во внимание этот инцидент.

Ранее сообщалось, что Зеленский готов работать под «сильным руководством» США.

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