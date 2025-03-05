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Путин поручил подготовить предложения по кадровому обеспечению МВД

Путин поручил подготовить меры по решению проблемы с обеспечением МВД кадрами
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить меры по решению проблемы кадрового обеспечения в подразделениях министерства внутренних дел (МВД). Об этом глава государства заявил во время выступления на расширенной коллегии ведомства, пишет «Интерфакс».

«Остановлюсь еще на одном, крайне значимом вопросе — это кадры. Знаю, что в системе МВД, особенно в первичном звене, растет некомплект личного состава. Министр постоянно ставит эти вопросы, и проблемы, конечно, комплексные, системные, требующие решения по всем направлениям», — заявил Путин.

Глава государства считает, что решить кадровые проблемы в МВД можно при помощи укрепления социальных гарантий и повышения зарплат сотрудников, которые, по словам Путина, должны быть конкурентоспособными. Также он упомянул жилищные и другие вопросы социального характера. Президент поручил правительству совместно с МВД подготовить конкретные предложения по всем этим пунктам и внести их на рассмотрение.

На этом же заседании 5 марта глава министерства Владимир Колокольцев заявил об острой нехватке личного состава в подразделениях МВД. Он отметил, что общее количество вакансий за год увеличилось более чем на 33 тыс. и превысило 172 тыс. должностей.

В прошлом году Колокольцев отмечал, что нехватка участковых в регионах связана с низкими зарплатами. При этом увеличить оплату труда не представляется возможным из-за недофинансирования. Глава МВД подчеркнул, что Минфин выделяет деньги по минимальным надбавочным ставкам.

Ранее Путин высказался о работе сотрудников МВД в приграничных районах.

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